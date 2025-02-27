КНДР развернула дополнительные силы в РФ для участия в войне против Украины — разведка

Какое их точное количество пока неизвестно.

Северная Корея направила дополнительные войска в Россию, однако точный масштаб контингента пока неизвестен.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на южнокорейские СМИ, которые, в свою очередь, цитируют национальную разведывательную службу Южной Кореи.

По данным источников новые подразделения были направлены на боевые позиции в Курской области России. В этом регионе российские войска ведут бои с украинскими военными.

Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) пока не предоставила официальный комментарий и не ответила на запросы журналистов.

Напомним, осенью прошлого года Северная Корея направила в Россию свой военный контингент для участия в войне против Украины. По данным разведок разных стран, речь идет о 10-12 тысячах солдат КНДР.

На фронте также наблюдается увеличение количества северокорейской артиллерии. Участие армии КНДР в войне против Украины будет иметь длительные последствия для системы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.