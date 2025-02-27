Астролог назвал самые беспечные знаки Зодиака

Но беспечность – тоже не лучший способ относиться к происходящими с нами событиями, поскольку это несет в себе определенную опасность: недооценив какие-то факторы исключительно по причине собственного легкомыслия можно попасть в неприятную ситуацию. Астролог Людмила Булгакова назвала самые беспечные знаки Зодиака.

Водолей

Водолеев, пожалуй, можно назвать самым легкомысленным представителями Зодиака, но не стоит спешить с выводами, предполагая, что это качество характера негативно их характеризует. Дело в том, что речь идет о самом творческом знаке: когда они обдумывают новую идею, окружающий мир для них просто не существует.

Близнецы

Близнецы стараются успеть сразу в нескольких – чаще всего, противоположных – направлениях, что довольно проблематично для всех, и они в этом смысле – не исключение. Естественно, что это приводит к рассеянности, а значит, что-то представители знака упускают, а на что-то – не обращают внимание, считая, что сойдет и так.

Весы

Весы, принимая то или иное – зачастую, очень важное – решение, не всегда могут определиться, что именно им стоит предпочесть – в какую сторону склониться. В результате, устав от колебаний, они принимают первый попавшийся, который не обязательно оказывается верным, из-за чего их часто и считают легкомысленными.

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