Військова допомога Україні від США: що буде далі за адміністрації Трампа

Деякі види зброї, передані Україні, були переоцінені у вартості.

Адміністрація Дональда Трампа не ухвалюватиме нових пакетів військової допомоги Україні, однак програми, запущені ще за президентства Джо Байдена, продовжать діяти.

Про це заявив аналітик Defense Express Сергій Згурець в ефірі Еспресо.

За його словами, американські аналітики дійшли висновку, що економічна вартість допомоги США була завищена вдвічі.

“Ці показники важливі, коли американська сторона, зокрема Трамп, перебільшує підтримку України. Це викликає критику з боку європейських партнерів, які зазначають, що за минулий рік військова допомога США була на кілька мільярдів доларів більшою за європейську”, – пояснив Згурець.

Вартість озброєння та американський бюджет Експерт зазначив, що деякі види зброї, передані Україні, були переоцінені у вартості.

“Наприклад, ракети для систем Patriot коштують понад $4 млн за одиницю. Водночас техніка, передана з резервів Міноборони США, обліковувалась за цінами списаного озброєння, але інколи з завищеними показниками для американського бюджету”, – розповів Згурець.

Пізніше ці розрахунки скоригували, що дозволило створити фінансовий резерв понад $4 млрд для подальшої підтримки України. Однак Дональд Трамп не надає цьому особливого значення.

Нових пакетів допомоги від адміністрації Трампа очікувати не варто, наголошує Згурець. Проте програми, ухвалені за Байдена, будуть реалізовані.

“Україна повинна шукати нові формати співпраці з Європою, оскільки саме європейські країни мають більше інвестувати в оборонні програми”, – додав експерт.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що зараз саме час об’єднати зусилля для досягнення важливих результатів у межах переговорів щодо завершення війни.

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