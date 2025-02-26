Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Бійці ССО знищили взвод окупантів на Донеччині: яскраве відео

Бійці ССО знищили взвод окупантів на Донеччині: яскраве відео

Бійці ССО знищили взвод окупантів на Донеччині: яскраве відео

Бійці ССО знищили взвод російських військ / Скриншот з відео

Вижити вдалося лише одному загарбнику. Його взяли у полон.

На Донецькому напрямку оператори дронів третього полку Сил спеціальних операцій України знищили близько взводу російських військових під час нальоту на промисловий комплекс. Процес ліквідації ворога зняли на відео.

Про це повідомляється у телеграм-каналі ССО.

Коли ворожа піхота зайняла промисловий комплекс, командування одного з загонів третього полку ССО спланувало та відправило підгрупи для проведення спеціальних дій на самому об’єкті та по периметру промислової зони.

Першими відпрацювали оператори дронів. Після скидів та ударів FPV-дронами оператори залетіли до промзони на броньованих позашляховиках Humvee та зачистили всі будівлі.

Під час нальоту українських дронів лише одному окупанту вдалося зберегти життя. Оператори змусили його здатися в полон.

Росіянин надав цінну інформацію про місця накопичення ворожого війська та його склади боєприпасів. Українські захисники знищили ці арсенали того ж дня.

Бійці ССО знищили взвод російських військ на Донеччині

Бійці ССО знищили взвод російських військ на Донеччині

До слова, за інформацією Deep State, російські війська протягом минулої доби просунулися на Харківщині та Донеччині.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація