Бійці ССО знищили взвод окупантів на Донеччині: яскраве відео

Вижити вдалося лише одному загарбнику. Його взяли у полон.

На Донецькому напрямку оператори дронів третього полку Сил спеціальних операцій України знищили близько взводу російських військових під час нальоту на промисловий комплекс. Процес ліквідації ворога зняли на відео.

Про це повідомляється у телеграм-каналі ССО.

Коли ворожа піхота зайняла промисловий комплекс, командування одного з загонів третього полку ССО спланувало та відправило підгрупи для проведення спеціальних дій на самому об’єкті та по периметру промислової зони.

Першими відпрацювали оператори дронів. Після скидів та ударів FPV-дронами оператори залетіли до промзони на броньованих позашляховиках Humvee та зачистили всі будівлі.

Під час нальоту українських дронів лише одному окупанту вдалося зберегти життя. Оператори змусили його здатися в полон.

Росіянин надав цінну інформацію про місця накопичення ворожого війська та його склади боєприпасів. Українські захисники знищили ці арсенали того ж дня.

Бійці ССО знищили взвод російських військ на Донеччині

До слова, за інформацією Deep State, російські війська протягом минулої доби просунулися на Харківщині та Донеччині.