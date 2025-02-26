Злату Огнєвіч цинічно обікрали росіяни: "Досі шокована"

Українську співачку Злату Огнєвіч цинічно обікрали росіяни.

У своєму Instagram артистка поділилася, що жителі РФ поцупили в неї пісню. Йдеться про трек "За лісами, горами". Росіяни не лише переклали його російською, а ще й використовують в цілях пропаганди. Зокрема, композицію, де примудрилися впхнути рядки "широка земля наша русская", виконують на пропагандистських фестивалях за підтримки злочинної партії "єдина росія".

Злата Огнєвіч говорить, що їй було неабияк боляче бачити ці відео та слухати її хіт у виконанні росіян. Співачка зізнається, що досі шокована. Утім, як додала артистка, від країни, яка краде все чуже та привласнює собі, нічого не варто було очікувати кращого.

Росіяни вкрали у Злати Огнєвіч пісню і цинічно познущалися з неї

"Я думала, що мене вже нічим не здивуєш. Що можна очікувати від країни, яка постійно привласнює і краде собі щось хороше чуже? Останньою чергою я могла уявити, що моя пісня стане частиною роспропаганди. Досі перебуваю у шоці. Мені надіслали близько 30 виступів з різних фестивалів, концертів за підтримки "єдіной росії", які мені боляче було дивитися та слухати", - пожалілася артистка.

Нагадаємо, нещодавно співачка Jerry Heil ділилася, що росіяни намагаються зіпсувати їй кар'єру. Жителі РФ зривають прем'єри пісень виконавиці.

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