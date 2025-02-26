Європейські авіакомпанії планують повертатися до України: що відомо

Європейські авіакомпанії, включаючи Ryanair, Wizz Air та Air Baltic, вже готуються повернутися на ринок та розширювати свою присутність.

Європейські лоукостери активно готуються до відновлення польотів в Україну, розглядаючи можливості для швидкого розширення ринку після закінчення війни.

Про це пише Reuters.

Ryanair може перевозити до 5 мільйонів пасажирів на рік в Україні вже протягом одного-двох років після відновлення польотів. Компанія має намір запустити до восьми маршрутів із Польщі одразу після відновлення авіасполучення.

“У нас є два мільйони місць протягом шести тижнів після відновлення польотів, а потім ми відкриємо бази в Києві та Львові. Тоді зможемо збільшити пасажиропотік до 5 мільйонів”, – заявив генеральний директор Ryanair Майкл О’Лірі.

Водночас повернення до інших аеропортів може зайняти більше часу через руйнування інфраструктури.

Після пандемії COVID-19 Україна стала перспективним ринком для бюджетних авіакомпаній Ryanair та Wizz Air, які активно нарощували свої потужності в країні.

Згідно з Bloomberg, Wizz Air також планує повернутися в Україну та має намір зайняти до 40% ринку авіаперевезень.

“Протягом наступних 12 місяців ми отримаємо 50 нових літаків від Airbus, що дозволить нам швидко розширитися в Україні”, – заявив генеральний директор Wizz Air Йожеф Вараді.

Також Air Baltic та інші авіакомпанії обіцяють інвестувати в повоєнне відновлення країни, розміщуючи там літаки та екіпажі.

Проте, Ukraine International Airlines (МАУ), яка була головним перевізником до війни, потребуватиме більше часу для повернення на ринок через проблеми з флотом та інфраструктурою.

Нагадаємо, в Україні навряд чи можуть відкрити аеропорти до завершення війни.

Читайте також: