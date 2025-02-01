Чи відкриють аеропорти до завершення війни: експерт дав відповідь

Найбільші небезпеки у польотах під час війни – це глісади (траєкторії польоту перед посадкою) та злітний курс, адже тоді літак йде на малих швидкостях поруч із землею, що є гарними цілями для будь-яких ПЗРК.

В Україні навряд чи можуть відкрити аеропорти до завершення війни.

Про це в етері КИЇВ24 розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

Світан навів приклад аеропорта Бен-Гуріон в Ізраїлі, але зауважив, що там інша ситуація. Адже аеропорт і усі літаки обладнані там потужними системами системами захисту.

За словами експерта, найбільші небезпеки у польотах під час війни – це глісади (траєкторії польоту перед посадкою) та злітний курс. Адже тоді літак йде на малих швидкостях поруч із землею, що є гарними цілями для будь-яких ПЗРК.

Нагадаємо, мер Львова Андрій Садовий заявив, що цьогоріч в Україні мають знову запрацювати декілька аеропортів, оскільки "для цього є технічні та інші можливості", однак не уточнив, про які саме аеропорти йдеться.

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