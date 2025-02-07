Mirage 2000 може знищувати російські літаки у повітрі – експерт

За наявності далекобійних ракет, які здатні уражати на відстані 120-140 км — російські літаки будуть знищені до досягання ними рубежів.

Mirage 2000 може знищувати російські літаки в повітрі.

Про це в ефірі "КИЇВ24" заявив президент Всеукраїнської авіаційної організації Геннадій Хазан.

"За наявності далекобійних ракет, які здатні уражати на відстані 120-140 км — російські літаки будуть знищені до досягання ними рубежів", — пояснює президент Всеукраїнської авіаційної організації.

За словами Геннадія Хазана, якщо Україна матиме можливість одномоментно підняти в повітря 200-250 літаків, епоха, коли РФ говорила, що панує в повітрі, залишиться давно у минулому.

Нагадаємо, що Повітряні cили ЗСУ отримали довгоочікувані французькі винищувачі Mirage 2000 та F-16. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров. За його словами, ці бойові машини посилять спроможності української армії.

До слова, раніше авіаційний експерт Валерій Романенко висловив думку, що Mirage 2000 можуть посилити українську ППО, скидати крилаті бомби і запускати антирадарні ракети.

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