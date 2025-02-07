Де саме Україну захищатимуть винищувачі Mirage: оцінка експерта

Зокрема, Mirage здатні запускати ракети Storm Shadow/SCALP. Однак для ударів цими ракетами по Росії потрібен дозвіл західних партнерів.

Отримані Україною винищувачі Mirage 2000 дозволять частково захистити небо у прифронтовій та прикордонній зоні. А ще ці літаки суттєво збільшать потенціал щодо ударів по ворожій території або по об’єктах в окупованому Криму.

Таку думку експерт та заступник директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський висловив у ефірі "Громадського радіо".

Експерт розповів, що радіолокаційні засоби Mirage 2000-5F здатні "бачити" на відстань до 100 км. На таку ж відстань ці винищувачі можуть запускати ракети класу повітря-повітря. Це дає можливість частково виконати завдання щодо захисту неба у прифронтовій та прикордонній зоні. Наприклад, можна буде унеможливити підльоти ворожої авіації.

Храпчинський вважає, що Mirage 2000 суттєво збільшать потенціал України щодо ударів по російській території або по території захопленого ворогом Криму.

Фахівець зауважив, що ці винищувачі – щось на зразок українських Су-24.

"Вони мають озброєння з можливістю завдавати удари як по наземних, так і по повітряних цілях. Дві 30-міліметрові гармати, які є на борту, можуть працювати на відстані до двох тисяч метрів", – розповів експерт.

Передані Україні винищувачі Mirage також можуть запускати ракети Storm Shadow/SCALP. Однак для ударів цими ракетами по Росії потрібен дозвіл західних партнерів.

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Водночас Храпчинський акцентував, що літаки одного типу, як-от Mirage, загалом не вирішують проблем. Однак у комплексі з винищувачами F-16 та літаками дальнього радіолокаційного виявлення можна вирішити низку питань щодо отримання паритету з ворогом у повітрі. Зокрема, на лінії фронту.

На сьогодні цього паритету на лінії бойового зіткнення не мають ні Україна, ні Росія. Усе тому, що ворог боїться залітати на територію України через активне застосування засобів РЕБ. З цієї ж причини українським захисникам складно залітати на російську територію.

Фахівець вважає, що винищувачі F-16 можуть прикривати винищувачі Mirage під час наземних операцій.

"Додатково ми кажемо, що в нас будуть літаки дальнього радіолокаційного виявлення Saab, які будуть надавати вказівки й у реальному часі бачитимуть, що відбувається на відстані до 600 кілометрів. Де розгорнуті засоби ППО, РЕБ. Де і які засоби ураження розміщені на території ворога. Вони можуть надавати такі цілевказівки, щоб вже можна було відпрацьовувати або з-під крила F-16, або з Mirage, або з наших "МіГів" чи "Сушок", – пояснив Храпчинський.

Він наголосив, що Україні дуже потребні літаки Saab, які раніше державі обіцяли.

До слова, раніше авіаційний експерт Валерій Романенко висловив думку, що Mirage 2000 можуть посилити українську ППО, скидати крилаті бомби і запускати антирадарні ракети.