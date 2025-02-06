Чи нададуть Україні ядерну зброю: в США відповіли

За словами Кіта Келлога, ця ідея "приречена на провал".

Можливість повернення Україні ядерної зброї є майже нереальною.

Про це в коментарі для Fox News повідомив пецпосланник США з питань України та РФ Кіт Келлог.

“Ймовірність того, що Україна отримає назад свою ядерну зброю, знаходиться десь між малою та нульовою. Давайте будемо чесними, ми знаємо, що цього не станеться”, – наголосив Келлог.

Келлог також підкреслив, що подібна ідея є “приреченою на провал” і закликав керуватися здоровим глуздом при обговоренні таких пропозицій.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має отримати ядерну зброю і достатню кількість ракет, щоб зупинити Росію, якщо процес вступу України до НАТО затягується.

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