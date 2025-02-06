lifecell вчергове приємно здивував українців: що пропонує

Мобільний оператор lifecell наприкінці минулого року та вже у 2025-му зробив відразу кілька вигідних пропозицій для абонентів. Серед них - акції, бонусні гігабайти, нові вигідні тарифні плани. Кількість переваг у них вражає, тож докладніше про всі читайте далі.

200 ГБ до дня народження компанії

24 січня з нагоди свого 20-річчя lifecell вирішив надати абонентам 200 ГБ інтернету для YouTube, YouTube Music та YouTube Kids за символічною вартістю 0,01 грн. Скористатися цією можливістю можна до 28 лютого. Для активації достатньо ввести USSD-код *448#, а використати бонус можна до кінця поточного року.

Тариф «Лайфсет»: три послуги в одному пакеті за 175 грн

«Лайфсет» – це пропозиція 3 в 1, яка дозволяє сплачувати один чек відразу за три актуальні послуги – мобільний зв’язок, домашній інтернет та телебачення. Всього за 175 грн/4 тижні можна отримати:

швидкісний безлімітний домашній інтернет на швидкості до 1 Гбіт/с (за наявності відповідної технології за адресою підключення);

25 ГБ мобільного інтернету в Україні та в роумінгу (за акцією «Гігабайти без кордонів») і 1300 хв на всі номери по Україні (міські, мобільні, lifecell), а також безлімітні дзвінки в мережі lifecell по закінченню цього обсягу;

інтерактивне телебачення lifecell TV: 120+ найпопулярніших національних та світових телеканалів для всієї родини із переглядом на різних пристроях (до 5 пристроїв одночасно).

Такий тариф 3 в 1 дозволяє заощаджувати – абоненти не переплачують за кожну з послуг окремо та отримують всі з одних рук.

Перенесення номеру до lifecell: акції та вигідні умови

У грудні компанія запустила акцію «сТОП-ціна» для MNP-абонентів, з якою можна було заощаджувати - зафіксувати вартість акційних тарифів до кінця 2025 року.

Ця пропозиція стала настільки популярною, що у підсумку за час дії акції понад 205 тисяч абонентів перейшли до lifecell від інших операторів.

Але цим компанія вирішила не обмежуватись і розробила для тих, хто хоче перенести номер нову вигідну пропозицію в межах свіженького тарифу «Максі».

Відтак, з 5 лютого MNP-абонентам лише за 190 грн/4 тижні доступні:

безлім на YouTube, Instagram, TikTok, Facebook тощо - загалом понад 20 популярних застосунків без додаткової плати;

безлімітний мобільний інтернет*;

безліміт на дзвінки в мережі lifecell*;

1500 хвилин на дзвінки на всі номери по Україні (окрім lifecell).

За умовами тарифу «Максі», повний обсяг послуг доступний, якщо плата за тариф надходить своєчасно. Детальний опис тарифу та всі умови користування ним шукайте за посиланням: https://bit.ly/414uBkL.

Заявки на перенесення номерів приймають в магазинах чи на сайті оператора онлайн: https://mnp.lifecell.ua.

Надання зв’язку, коли немає світла

У lifecell вважають, що забезпечення цієї переваги для абонентів – важливий пріоритет для компанії. Тому продовжують встановлювати на обладнанні своїх базових станцій нові батареї.

На сьогодні вся мережа lifecell має автономні джерела живлення, які залежно від стану акумуляторів, навантаження на обладнання та терміну заряджання можуть працювати від 4 до 8 годин. І компанія працює над тим, аби збільшувати кількість нових сучасних літієвих батарей, які можуть забезпечувати зв’язок до 10 годин (залежно від навантаження).

* Повний обсяг послуг надається за умови своєчасної оплати. Своєчасною оплатою вважається оплата пакету послуг на 4 тижні не пізніше 1 дня з дати завершення періоду дії попереднього пакету послуг на 4 тижні. Будь-яка інша оплата є несвоєчасною.