Дадут ли Украине ядерное оружие: в США ответили

По словам Кита Келлога, эта идея "обречена на провал".

Возможность возвращения Украине ядерного оружия почти нереальна.

Об этом в комментарии для Fox News сообщил пецпосланник США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог.

“Вероятность того, что Украина получит обратно свое ядерное оружие, находится где-то между малым и нулевой. Давайте будем честными, мы знаем, что этого не произойдет”, – подчеркнул Келлог.

Келлог также подчеркнул, что подобная идея "обречена на провал" и призвал руководствоваться здравым смыслом при обсуждении таких предложений.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина должна получить ядерное оружие и достаточное количество ракет, чтобы остановить Россию, если процесс вступления Украины в НАТО затягивается.

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