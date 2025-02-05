Захарова вкотре правторила пропагандистку тезу про "брудну ядерну зброю", потрібну Києву для шантажу.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова розкритикувала президента України Володимира Зеленського за заяву про необхідність надання державі ядерної зброї у разі затягування вступу до НАТО на десятиліття.

Про цей йдеться у заяві в телеграм-каналі Захарової.

Речниця російського МЗС обізвала українського лідера "маніяком".

"Чергові заяви Зеленського про бажання мати ядерну зброю видають у ньому маніяка, який розглядає планету як об'єкт своїх хворих фантазій", – висловилась Захарова.

Вона також вигадала, що для президента України атомні станції – "це не джерело мирної енергетики, а брудна ядерна зброя, яка потрібна київському режиму для шантажу". Речниця МЗС фактично описала дії Росії щодо атомних електростанцій, адже країна-агресорка окупувала Запорізьку АЕС, створивши там загрозливу ситуацію.

Нагадаємо, в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану Зеленський сказав, що Україна має отримати ядерну зброю і достатню кількість ракет, щоб зупинити Росію, якщо процес вступу до НАТО затягується.