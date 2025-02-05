В ЗСУ розгортають нові роботизовані підрозділи: подробиці

За словами міністра Рустема Умерова, такі системи вже показали свою ефективність на полі бою.

Міністерство оборони України запускає проєкт масштабного застосування безпілотних наземних роботизованих комплексів у військах.

Про це 5 лютого повідомив Рустем Умєров у Facebook.

За його словами, Україна збільшує виробництво роботизованих комплексів та розгортає повноцінні роботизовані підрозділи у складі бойових бригад Збройних Сил України на лінії фронту.

Міністр зазначив, що такі системи довели свою здатність виконувати безліч бойових завдань, зокрема:

здійснювати наступальні та оборонні операції;

забезпечувати логістику підрозділів;

проводити евакуацію поранених із поля бою;

виконувати мінування та розмінування територій.

При створенні роботизованих підрозділів було враховано бойовий досвід бригад, які вже використовують ці системи.

"Вкрай важливо, що основними постачальниками наземних роботизованих комплексів є провідні вітчизняні компанії. Українські виробники адаптували свої вироби до умов сучасної війни та рекомендацій бойових підрозділів Сил оборони", – підсумував Умєров.

Нагалаємо, президент України Володимир Зеленський зазначив, що нині 40% зброї та техніки, яка використовується українськими військовими, виробляється всередині країни.

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