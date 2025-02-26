Окупанти просунулися на Харківщині та Донеччині - DeepState

Російські загарбник протягом минулої доби просунулися на Харківщині та Донеччині.

Про це йдеться у повідомленні DeepState.

"Ворог окупував Новоочеретувате, а також просунувся біля Преображенки та в Тополях", - йдеться у повідомленні.

На інших ділянках фронту просування ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Раніше повідомлялося, що окупанти тиснуть на позиції Сил оборони на північ від Великої Новосілки.

Ми раніше інформували, що ворог окупував село Запоріжжя.

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