26 лютого — яке церковне свято, чому не слід байдикувати цього дня

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 26 лютого, в православному календарі день пам’яті святого Порфирія, єпископа Газського. Порфирій народився в Солуні (сучасна Греція) близько 347 року в знатній і заможній родині. Близько 25-річного віку він залишив світське життя, прийняв чернецтво і вирушив до Єгипту, щоб вести аскетичне життя в пустелі. Після кількох років подвигів він оселився в Палестині, де осів у печері неподалік Йордану.

Після 5 років життя в Палестині Порфирій оселився в Єрусалимі, де отримав священничий сан і став хранителем Животворного Хреста Господнього. 395 року його, незважаючи на небажання, було обрано єпископом міста Газа, де переважало язичництво. На момент його прибуття в Газу християни були меншістю та зазнавали утисків. У місті діяли великі язичницькі храми, особливо головне капище Марни (головного божества місцевих язичників). Порфирій активно навертав людей до християнства та будував церкви, але язичники чинили спротив.

Після багатьох труднощів він разом із митрополитом Іоанном Єрусалимським звернувся за підтримкою до візантійського імператора Аркадія та імператриці Євдокії. Вони видали указ про закриття язичницьких храмів у Газі. 401 року головний храм Марни було зруйновано, а на його місці зведено християнський собор.

Святий Порфирій мав дар чудотворення, зцілював хворих, виганяв бісів і передбачав майбутнє. Він жив у великій строгості та постійній молитві.

Святий Порфирій відійшов до Господа 26 лютого 420 року. Його діяльність сприяла утвердженню християнства в Газі, і після нього місто стало важливим центром християнської культури. Його життя детально описав диякон Марк, який залишив "Житіє святого Порфирія Газського" – один із найдавніших агіографічних творів.

Прикмети 26 лютого

Народні прикмети 26 лютого / Фото: Unsplash

Якщо цього дня тепло – весна буде ранньою і теплою.

Вітер цього дня віщує мінливу і вітряну весну.

Якщо морозно – зима ще затримається.

Що завтра не можна робити

Не можна лаятися і сваритися – вважалося, що це може накликати біди на родину. Не варто починати нові справи – день більше підходив для завершення старих завдань. Не можна байдикувати – вірили, що ледачий у цей день не матиме вдалого року.

Що можна робити завтра

Спостереження за погодою: вважалося, що погода цього дня може передбачити, якою буде весна. У цей час селяни починали перевіряти запаси зерна, готувати інструменти для польових робіт. Господині традиційно займалися прибиранням оселі, випікали хліб та готували їжу для родини.

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