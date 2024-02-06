"Смачні" українські прізвища: кому і чому давали такі родові імена наші предки

Такі "смачні" прізвища в давнину давали не просто так. Їх отримували люди через вагому причину. Зокрема, якщо особа дуже сильно любила ту чи іншу страву або продукт харчування. Про це у книзі "Сучасні українські прізвища" пише мовознавець Юліан Редько.

Наші предки готували досить обмежений перелік страв, тому це не заважало побачити, коли певна людина небайдуже ставилася до якоїсь конкретної їжі. Наприклад, вона могла частувати нею своїх гостей чи брати додаткову порцію, та ще й не одну.

Головними "смачними" родовими іменами, на думку мовознавця, серед наших предків були:

Малай;

Сало;

Борщ;

Варениця;

Молоко;

Булка;

Масло;

Юшка.

Варто також зазначити, що особливі прізвища давали в давнину і тим, хто взагалі любив смачно попоїсти, не прив'язуючись до певної конкретної страви. Якщо ви маєте прізвище Лакомий, Жируха, Напха, Скороїд, Ласий чи Смакула, значить ваші предки точно входили до такого переліку. А ось людям з великим животом часто давали родові імена Черевуха, Брюхань, Трипуз, Череватий, Жовтобрюх чи Пузач.

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