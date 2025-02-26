В США будуть продавати громадянство за 5 млн доларів

На думку Білого дому, ця програма дозволить "людям дуже високого рівня" стати громадянами Сполучених Штатів.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що має намір запровадити програму, яка дозволятиме купувати громадянство країни за $5 млн і буде називатися "золота картка".

Дана програма має замінити існуючу візову програму для інвесторів EB-5.

"Ми встановимо ціну на цю картку в районі $5 мільйонів, і це дасть вам привілеї грін-карти, а також це буде шлях до громадянства", - заявив президент США.

Трамп заявив, що ця програма дозволить "людям дуже високого рівня" стати громадянами Сполучених Штатів, водночас зробити внесок в економіку США.

"Це будуть люди з грошима й люди, які створюватимуть робочі місця", - сказав Трамп.

Він додав, що це також можуть бути російські олігархи.

"Я знаю кількох російських олігархів, які є хорошими людьми. Тож це можливо", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що російська агресія проти України закінчиться після того, як буде укладена мирна угода з Москвою і це станеться швидко.

Ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський поїде до Трампа підписувати угоду про корисні копалини.

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