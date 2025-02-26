В США будут продавать гражданство за 5 млн долларов

По мнению Белого дома, эта программа позволит людям очень высокого уровня стать гражданами Соединенных Штатов.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что намерен ввести программу, которая позволит покупать гражданство страны за $5 млн и будет называться "золотая карточка".

Данная программа должна заменить существующую визовую программу для инвесторов EB-5.

"Мы установим цену на эту карту в районе $5 миллионов, и это даст вам привилегии грин-карты, а также это будет путь к гражданству", — заявил президент США.

Трамп заявил, что эта программа позволит "людям очень высокого уровня" стать гражданами Соединенных Штатов, в то же время внести вклад в экономику США.

"Это будут люди с деньгами и люди, которые будут создавать рабочие места", – сказал Трамп.

Он добавил, что это тоже могут быть российские олигархи.

"Я знаю нескольких российских олигархов, которые являются хорошими людьми. Так что это возможно", — сказал он.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что российская агрессия против Украины закончится после того, как будет заключено мирное соглашение с Москвой, и это произойдет быстро.

Мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский поедет в Трамп подписывать соглашение о полезных ископаемых.

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