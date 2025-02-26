Трамп рассказал, когда закончится война в Украине

По его словам, война может продолжаться еще некоторое время.

Президент США Дональд Трамп заявил, что российская агрессия против Украины закончится после того, как будет заключено мирное соглашение с Москвой и это произойдет быстро, поскольку, по его словам, диктатор Путин в этом тоже заинтересован.

Об этом информирует Sky News.

Трамп отметил, что "война может продолжаться некоторое время, возможно, до того, как мы заключим соглашение с Россией". Он подчеркнул, что "нам нужно соглашение с Россией, иначе война будет продолжаться".

"Война может продолжаться еще некоторое время или быть урегулирована быстро. Я думаю, она будет урегулирована быстро. Я разговаривал с президентом Путиным, я думаю, он хочет уладить это", — сказал Трамп.

Ранее в Белом доме заявляли, что мирное соглашение между Украиной и РФ оставит обе стороны "немного недовольными".

Мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский поедет в Трамп подписывать соглашение о полезных ископаемых.

Читайте также: