Трамп розповів, коли закінчиться війна в Україні

За його словами війна може тривати ще деякий час.

Президент США Дональд Трамп заявив, що російська агресія проти України закінчиться після того, як буде укладена мирна угода з Москвою і це станеться швидко, оскільки, за його словами, диктатор Путін в цьому також зацікавлений.

Про це інформує Sky News.

Трамп зазначив, що "війна може тривати деякий час, можливо до того, як ми укладемо угоду з Росією". Він підкреслив, що "нам потрібна угода з Росією, інакше війна триватиме".

"Війна може тривати ще деякий час або бути врегульована швидко. Я думаю, вона буде врегульована швидко. Я розмовляв із президентом Путіним, я думаю, він хоче залагодити це", - сказав Трамп.

Раніше у Білому домі заявляли, що мирна угода між Україною та РФ залишить обидві сторони "трохи незадоволеними".

Ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський поїде до Трампа підписувати угоду про корисні копалини.

Читайте також: