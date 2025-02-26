Атака БпЛА на Харків: у місті зафіксували три прильоти — Терехов

Інформація щодо постраждалих та руйнувань наразі уточнюється.
У Харкові в ніч проти 26 лютого пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.
Про це йдеться у повідомленні очільника міста Ігоря Терехова.
Він заявив, що в результаті атаки ворожих безпілотників є влучання у двох районах міста.
"Маємо три прильоти по місту, за попередньою інформацією — у Шевченківському та Київському районах", - йдеться у повідомленні.
Пізніше Терехов повідомив, що ще один приліт БпЛА у багатоповерхівку зафіксовано у Київському районі.
Він додав, що інформація щодо постраждалих та руйнувань наразі уточнюється.
Раніше повідомлялося, що внаслідок удару ворожого дрона у передмісті столиці вщент вигорів будинок.
Ми раніше інформували, що у Києві та низці областей пролунала повітряна тривога через загрозу ворожих безпілотників.
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