Атака БпЛА на Харків: у місті зафіксували три прильоти — Терехов

У Харкові в ніч проти 26 лютого пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомленні очільника міста Ігоря Терехова.

Він заявив, що в результаті атаки ворожих безпілотників є влучання у двох районах міста.

"Маємо три прильоти по місту, за попередньою інформацією — у Шевченківському та Київському районах", - йдеться у повідомленні.

Пізніше Терехов повідомив, що ще один приліт БпЛА у багатоповерхівку зафіксовано у Київському районі.

Він додав, що інформація щодо постраждалих та руйнувань наразі уточнюється.

Раніше повідомлялося, що внаслідок удару ворожого дрона у передмісті столиці вщент вигорів будинок.

Ми раніше інформували, що у Києві та низці областей пролунала повітряна тривога через загрозу ворожих безпілотників.

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