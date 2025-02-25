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"Інтер" обіграв "Лаціо" та вийшов до півфіналу Кубка Італії (відео)

"Інтер" обіграв "Лаціо" та вийшов до півфіналу Кубка Італії (відео)

Марко Арнаутович / Фото: Associated Press

За путівку до фіналу "нерадзуррі" позмагаються з "Міланом".

"Інтер" обіграв "Лаціо" в матчі 1/4 фіналу Кубка Італії сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Джузеппе Меацца" в Мілані завершився з рахунком 2:0.

"Нерадзуррі" відкрили рахунок на 39-й хвилині зусиллями Марко Арнаутовича. У другому таймі підопічні Сімоне Індзагі збільшили свою перевагу – на 77-й хвилині Хакан Чалханоглу реалізував пенальті.

Огляд матчу "Інтер" – "Лаціо"

Буде додано незабаром.

Таким чином, "Інтер" вийшов до півфіналу Кубка Італії, де зіграє з "Міланом", який у чвертьфіналі вибив з турніру "Рому" (3:1) українського форварда Артема Довбика.

В іншому півфіналі турніру "Болонья", яка в 1/4 фіналу здолала "Аталанту" (1:0), позмагається з тріумфатором поєдинку "Ювентус" – "Емполі", що відбудеться 26 лютого.

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