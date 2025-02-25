"Интер" обыграл "Лацио" и вышел в полуфинал Кубка Италии (видео)

За путевку в финал "нерадзурри" сразятся с "Миланом".

"Интер" обыграл "Лацио" в матче 1/4 финала Кубка Италии сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане завершился со счетом 2:0 .

"Нерадзурри" открыли счет на 39-й минуте усилиями Марко Арнаутовича. Во втором тайме подопечные Симоне Индзаги увеличили свое преимущество – на 77-й минуте Хакан Чалханоглу реализовал пенальти.

Обзор матча "Интер" – "Лацио"

Будет добавлен в скором времени.

Таким образом, "Интер" вышел в полуфинал Кубка Италии, где сыграет с "Миланом", который в четвертьфинале выбил из турнира "Рому" (3:1) украинского форварда Артема Довбика.

В другом полуфинале турнира "Болонья", которая в 1/4 финала одолела "Аталанту" (1:0), посоревнуется с триумфатором поединка "Ювентус" – "Эмполи", который состоится 26 февраля.

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