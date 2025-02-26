Атака БпЛА на Харьков: в городе зафиксировали три прилета

Информация о пострадавших и разрушениях пока уточняется.
В Харькове в ночь на 26 февраля прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.
Об этом говорится в сообщении главы города Игоря Терехова.
Он заявил, что в результате атаки вражеских беспилотников попадание в двух районах города.
"У нас есть три прилета по городу, по предварительной информации — в Шевченковском и Киевском районах", — говорится в сообщении.
Позже Терехов сообщил, что еще один прилет БПЛА в многоэтажку зафиксирован в Киевском районе.
Он добавил, что информация о пострадавших и разрушениях сейчас уточняется.
Ранее сообщалось, что в результате удара вражеского дрона в пригороде столицы дотла выгорел дом.
Мы ранее информировали, что в Киеве и ряде областей раздалась воздушная тревога из-за угрозы враждебных беспилотников.
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