Атака БпЛА на Харьков: в городе зафиксировали три прилета

Информация о пострадавших и разрушениях пока уточняется.

В Харькове в ночь на 26 февраля прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

Об этом говорится в сообщении главы города Игоря Терехова.

Он заявил, что в результате атаки вражеских беспилотников попадание в двух районах города.

"У нас есть три прилета по городу, по предварительной информации — в Шевченковском и Киевском районах", — говорится в сообщении.

Позже Терехов сообщил, что еще один прилет БПЛА в многоэтажку зафиксирован в Киевском районе.

Он добавил, что информация о пострадавших и разрушениях сейчас уточняется.

Ранее сообщалось, что в результате удара вражеского дрона в пригороде столицы дотла выгорел дом.

Мы ранее информировали, что в Киеве и ряде областей раздалась воздушная тревога из-за угрозы враждебных беспилотников.

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