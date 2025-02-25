В Киеве и ряде областей снова раздается воздушная тревога

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены.

В Киеве вечером, 25 февраля, объявили воздушную тревогу из-за угрозы от вражеских беспилотников. Сирены также звучат в ряде других областей.

Карта воздушных тревог по состоянию на 22:18

"Киев – угроза применения ударных БПЛА! Находитесь в укрытиях во время воздушной тревоги. Возможна работа ПВО", — предупредили Воздушные силы ВСУ.

По состоянию на 22:08 движение вражеских беспилотников выглядело так:

Шахеды" на Сумщине курсом юго-западным.

"Шахеды" в Черниговской области курсом в Киевскую и Полтавскую области.

"Шахеды" на севере Киевской области курсом на юг.

БПЛА в Кировоградской области курсом северо-западным.

БпЛА в Днепропетровской области курсом северо-западным.

БПЛА в Харьковской области. Курс западный.

По информации мониторинговых чатов, взрывы прогремели в Запорожье. Отмечается, что сейчас над Украиной кружит более 50 вражеских дронов.

Ранее сообщалось, что РФ использует новый тип беспилотников для ударов по гражданским.

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