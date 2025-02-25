В Киеве и ряде областей снова раздается воздушная тревога

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены.
В Киеве вечером, 25 февраля, объявили воздушную тревогу из-за угрозы от вражеских беспилотников. Сирены также звучат в ряде других областей.
"Киев – угроза применения ударных БПЛА! Находитесь в укрытиях во время воздушной тревоги. Возможна работа ПВО", — предупредили Воздушные силы ВСУ.
По состоянию на 22:08 движение вражеских беспилотников выглядело так:
- Шахеды" на Сумщине курсом юго-западным.
- "Шахеды" в Черниговской области курсом в Киевскую и Полтавскую области.
- "Шахеды" на севере Киевской области курсом на юг.
- БПЛА в Кировоградской области курсом северо-западным.
- БпЛА в Днепропетровской области курсом северо-западным.
- БПЛА в Харьковской области. Курс западный.
По информации мониторинговых чатов, взрывы прогремели в Запорожье. Отмечается, что сейчас над Украиной кружит более 50 вражеских дронов.
Ранее сообщалось, что РФ использует новый тип беспилотников для ударов по гражданским.
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