Действительно ли правило "двух стен" спасет во время обстрелов: эксперт объяснил

Правило "двух стен" не гарантирует полной безопасности, поэтому рекомендуется использовать укрытие, то есть защитные сооружения гражданской защиты.

После начала полномасштабного вторжения многие украинцы соблюдают правила "двух стен" как способ защиты во время обстрелов. Однако этот метод не гарантирует полную безопасность, поскольку не защищает от ударной волны, обломков или прямого попадания боеприпасов.

Об этом рассказал директор Департамента организации мер гражданской защиты ГСЧС Виктор Витовецкий в интервью "УП. Жизнь".

"Правило двух стен никогда не гарантировало достаточную безопасность. Для этого настоятельно рекомендую использовать укрытие, то есть защитные сооружения гражданской защиты", – отмечает эксперт.

Безопасность строения зависит от его конструкции. Монолитные железобетонные дома обладают наибольшей стойкостью благодаря целостной структуре без слабых мест в соединениях. Панельные сооружения значительно менее надежны, поскольку их конструкция может обрушиваться "эффектом карточного домика" даже при повреждении верхних этажей.

"При взрыве теряется целостность здания – и панели могут частично или даже целыми блоками складываться. Даже если удар припадает на верхние этажи, конструкция может обрушиться вплоть до фундамента", – объясняет Витовецкий.

Также читайте Как вести себя во время минометных обстрелов: практические советы

Кирпичные постройки хоть и превосходят панельные по крепости, все же уступают монолитным. Благодаря небольшим размерам кирпича и цементному соединению такая кладка локализует повреждения и предотвращает полное разрушение здания. Однако устойчивость во многом зависит от качества строительства, толщины стен и используемых материалов.

"Ширина такой стенки должна быть около 2,5 кирпича. Это более 50 сантиметров", – отмечает эксперт.

В то же время, гипсокартонные перегородки вообще не способны выдержать даже незначительные повреждения, поэтому на них полагаться не стоит.

Отдельную угрозу представляет ударная волна, которая может нанести серьезные повреждения даже в крепких зданиях. Именно поэтому наилучшим решением при обстреле остается использование укрытий, обеспечивающих высокий уровень защиты.

Напомним, что почти половина украинцев испытывают проблемы с психическим здоровьем из-за войны. В общей сложности 68% украинцев сообщили, что их состояние здоровья ухудшился по сравнению с периодом до полномасштабного вторжения.