Чи справді правило "двох стін" врятує під час обстрілів: експерт пояснив

Правило "двох стін" не гарантує повної безпеки, тому рекомендується використовувати укриття, тобто захисні споруди цивільного захисту.

Після початку повномасштабного вторгнення багато українців дотримуються правила "двох стін" як способу захисту під час обстрілів. Проте цей метод не гарантує повної безпеки, оскільки не захищає від ударної хвилі, уламків чи прямого влучання боєприпасів.

Про це розповів директор Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС Віктор Вітовецький в інтерв’ю "УП. Життя".

"Правило двох стін ніколи не гарантувало достатню безпеку. Для цього наполегливо рекомендую використовувати укриття, тобто захисні споруди цивільного захисту", – наголошує експерт.

Безпечність будівлі залежить від її конструкції. Монолітні залізобетонні будинки мають найбільшу стійкість завдяки цілісній структурі без слабких місць у з’єднаннях. Панельні споруди значно менш надійні, оскільки їхня конструкція може обвалюватися "ефектом карткового будиночка" навіть при пошкодженні верхніх поверхів.

"При вибуху втрачається цілісність будівлі – і панелі можуть частково або навіть цілими блоками складатися. Навіть якщо удар припадає на верхні поверхи, конструкція може обвалитися аж до фундаменту", – пояснює Вітовецький.

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Цегляні будівлі хоч і перевершують панельні за міцністю, все ж поступаються монолітним. Завдяки невеликим розмірам цегли та цементному з’єднанню така кладка локалізує пошкодження та запобігає повному руйнуванню будівлі. Однак стійкість значною мірою залежить від якості будівництва, товщини стін і використовуваних матеріалів.

"Ширина такої стінки має бути близько 2,5 цеглини. Це понад 50 сантиметрів", – зазначає експерт.

Водночас гіпсокартонні перегородки взагалі не здатні витримати навіть незначні пошкодження, тому на них покладатися не варто.

Окрему загрозу становить ударна хвиля, яка може завдати серйозних пошкоджень навіть у міцних будівлях. Саме тому найкращим рішенням під час обстрілів залишається використання укриттів, які забезпечують найвищий рівень захисту.

Нагадаємо, що майже половина українців мають проблеми з психічним здоров’ям через війну. Загалом 68% українців повідомили, що їхній стан здоров’я погіршився порівнюючи з періодом до повномасштабного вторгнення.