Почему сложно уничтожить российские заводы по производству "Шахедов": Буданов назвал ключевые факторы

Проблема уничтожения российских заводов, производящих "шахеды", заключается в сочетании удаленности, защиты и огромных размеров этих объектов.

Об этом рассказал начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов в комментарии журналистке Новости.LIVE.

"Ответ очевиден. Во-первых, достаточная удаленность таких объектов. Второй фактор — прикрытие таких объектов мощными средствами радиоэлектронной борьбы и ПВО, а также необходимость преодолеть первую линию обороны, которая вдоль нашего фронта. Третье — это площадные объекты. Их линейные размеры в километрах. Вы понимаете это? А дрон — это средство воздушного нападения, если хотите так его назвать, которое несет довольно ограниченный заряд. То есть дрон предназначен для поражения точечных объектов, а нам нужно уничтожать площади. Для этого нужны ракеты. Ракеты на такой дальности не летают. Наши, к сожалению, пока что", — сказал он.

Буданов сообщил, что основным военным заводом России является Алабуга, но не раскрыл точное количество изделий, отметив, что цифра велика.

Напомним, ранее мы писали о том, что Служба безопасности Украины внедряет уникальную методику беспилотных технологий. Дронами за 700 у.е. уничтожаются российские разведывательные БПЛА за 100 тысяч у.е.

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