Исследователи определили уровень доходов украинцев - рейтинг

Аналитики провели масштабный опрос среди населения Украины, чтобы определить индекс местного благополучия в городах.
В 2024 году экономический индекс все еще отрицательный. Но он несколько вырос по сравнению с 2023 годом из-за улучшения оценки доходов украинцев и легкости поиска работы. А вот общий индекс местного благополучия снизился по сравнению с 2023: с 0,08 до -0,01 по шкале от -3 до +3. Тенденция понижения наблюдается в большинстве областей Украины.
Об этом говорится в отчете аналитического центра Rating Lab, который представил новое исследование о доходах украинцев.
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В то же время, согласно исследованию, легкость ведения бизнеса не изменилась.
"Киев остается единственным регионом с положительным значением показателя экономических возможностей (0,4). В остальных 22 регионах значение отрицательное (-0,5 и ниже)", — считают специалисты.
В целом относительно лучшие оценки среди областей имеют:
- Одесская (-0,6),
- Киевская (-0,6),
- Ровенская (-0,6),
- Харьковская (-0,6),
- Львовская (-0,6),
- Харьковская (-0,7).
А вот самые плохие показатели наблюдаются в Херсонской, Сумской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Николаевской, Тернопольской, Запорожской, Житомирской, Черновицкой областях.
Также эксперты отмечают, что жители областных центров лучше других оценивают экономическое положение в их населенном пункте.
Среди возрастных категорий оценки существенно не изменились: только среди молодежи 16-34 лет аналитики зафиксировали заметное положительное изменение на 0,2 пункта.
"Также существует линейная зависимость между доходом и оценкой состояния экономики своего города/села: чем выше доходы, тем выше эта оценка", — говорится в исследовании.
Отметим, что выборку производили среди 9681 респондентов (или минимум 354 респондента на область (проживание респондента по состоянию на момент опроса).
Также стало известно, что больше всего о переезде за границу задумываются жители Закарпатской, Черновицкой областей и Киева.
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