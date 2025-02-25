Исследователи определили уровень доходов украинцев - рейтинг

В 2024 году экономический индекс все еще отрицательный. Но он несколько вырос по сравнению с 2023 годом из-за улучшения оценки доходов украинцев и легкости поиска работы. А вот общий индекс местного благополучия снизился по сравнению с 2023: с 0,08 до -0,01 по шкале от -3 до +3. Тенденция понижения наблюдается в большинстве областей Украины.

Об этом говорится в отчете аналитического центра Rating Lab, который представил новое исследование о доходах украинцев.

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В то же время, согласно исследованию, легкость ведения бизнеса не изменилась.

"Киев остается единственным регионом с положительным значением показателя экономических возможностей (0,4). В остальных 22 регионах значение отрицательное (-0,5 и ниже)", — считают специалисты.

Фото: Rating Lab

В целом относительно лучшие оценки среди областей имеют:

Одесская (-0,6),

Киевская (-0,6),

Ровенская (-0,6),

Харьковская (-0,6),

Львовская (-0,6),

Харьковская (-0,7).

А вот самые плохие показатели наблюдаются в Херсонской, Сумской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Николаевской, Тернопольской, Запорожской, Житомирской, Черновицкой областях.

Также эксперты отмечают, что жители областных центров лучше других оценивают экономическое положение в их населенном пункте.

Среди возрастных категорий оценки существенно не изменились: только среди молодежи 16-34 лет аналитики зафиксировали заметное положительное изменение на 0,2 пункта.

"Также существует линейная зависимость между доходом и оценкой состояния экономики своего города/села: чем выше доходы, тем выше эта оценка", — говорится в исследовании.

Отметим, что выборку производили среди 9681 респондентов (или минимум 354 респондента на область (проживание респондента по состоянию на момент опроса).

Также стало известно, что больше всего о переезде за границу задумываются жители Закарпатской, Черновицкой областей и Киева.