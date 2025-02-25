Дослідники визначили рівень доходів українців — рейтинг

Аналітики зробили масштабне опитування серед населення України, щоб визначити індекс місцевого благополуччя у містах.

У 2024 році економічний індекс є все ще від’ємним. Але він дещо зріс порівняно з 2023 роком через покращення оцінки доходів українців та легкості пошуку роботи. А ось загальний індекс місцевого благополуччя знизився порівняно з 2023-м: з 0,08 до -0,01 за шкалою від -3 до +3. Тенденція зниження спостерігається в більшості областей України.

Про це йдеться у звіті аналітичного центру Rating Lab, який презентував нове дослідження про доходи українців.

Де краще вести бізнес в Україні

Тим часом, згідно з дослідженям, легкість ведення бізнесу не змінилася.

"Київ залишається єдиним регіоном з додатнім значенням показника економічних можливостей (0,4). У решти 22-х регіонах значення від’ємне (-0,5 і нижче)", - вважають фахівці.

Фото: Rating Lab

Загалом відносно кращі оцінки серед областей мають:

Одеська (-0,6),

Київська (-0,6),

Рівненська (-0,6),

Харківська (-0,6),

Львівська (-0,6),

Харківська (-0,7).

А ось найгірші показники спостерігаються у Херсонській, Сумській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Миколаївській, Тернопільській, Запорізькій, Житомирській, Чернівецькій областях.

Також експерти зазначають, що мешканці обласних центрів краще за інших оцінюють економічне становище в їхньому населеному пункті.

А серед вікових категорій оцінки суттєво не змінилися: лише серед молоді 16-34 років аналітики зафіксували помітну позитивну зміну на 0,2 пункти.

"Також існує лінійна залежність між доходом та оцінкою стану економіки свого міста/села: чим вище доходи, тим вищою є ця оцінка", - йдеться у ждослідженні.

Зазначимо, що вибірку робили серед 9681 респондентів (або мінімум 354 респонденти на область (проживання респондента станом на момент опитування).

Також стало відомо, що найбільше про переїзд за кордон замислюються жителі Закарпатської, Чернівецької областей та Києва.