Кабмін продовжив відстрочку для заброньованих працівників: яка дата

Підприємства отримали додатковий час для підтвердження статусу критичності.

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про подовження дії відстрочок для заброньованих працівників до 31 березня.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"До 31 березня продовжуємо дію відстрочок заброньованих працівників. Таким чином підприємства матимуть час для підтвердження статусу критично важливого відповідно до оновлених критеріїв, а також для того, щоб перебронювати свій персонал", – повідомив він.

Шмигаль визнав, через російську масштабну кібератаку на українські реєстри був втрачений певний час для бронювання працівників, тому влада дає можливість його надолужити.

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"Уряд продовжує перехідний період оновлення статусу критично важливих підприємств до 31 березня, залишаючи поточні рішення про бронювання чинними. Через труднощі, які спричинили російські кібератаки на початку року, ми продовжили можливість як подати документи на оновлення критичності, так і перебронювати співробітників", — зазначила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Свириденко наголосила, що бронювання – важлива складова ефективної роботи економіки. За її інформацією, статус критичних мають 12% підприємств, які у 2022-2023 роках принесли 67% доходів всіх підприємств в країні.

Як подати заяву на бронювання працівників через "Дію"

Авторизуватися на порталі "Дія".

Обрати послугу "Бронювання працівників" та натиснути "Подати заяву".

Внести необхідні дані працівників.

Підтвердити рівень їхньої заробітної плати.

Перевірити заявку та підписати її (це має зробити керівник підприємства або уповноважений підписант).

Рішення з‘явиться в електронному кабінеті та у застосунку "Резерв+". Заява обробляється до 72 годин. Підприємства, які оновили статус критичності, можуть бронювати працівників до 1 квітня без 72-годинної обробки даних, що значно прискорює процес.

Раніше депутат озвучив, скільки в Україні налічується заброньованих людей.

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