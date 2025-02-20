В Україні зміняться критерії для підприємств, які можуть бронювати працівників

Заявку та необхідні документи для отримання статусу критично важливого підприємства потрібно подати до 28 лютого 2025 року.
Від 1 березня в Україні зміняться критерії для визначення критично важливих підприємств, які можуть бронювати своїх працівників під час мобілізації.
Про це йдеться в указі президента, опублікованому на офіційному сайті.
Компанія може отримати відповідний статус, якщо відповідає щонайменше трьом із таких вимог:
- сплата податків і зборів — не менше 1,5 млн євро за звітний рік;
- надходження в іноземній валюті — від 32 млн євро на рік;
- стратегічне значення для держави або виконання мобілізаційних завдань;
- відсутність заборгованості перед бюджетом;
- кількість працівників — не менше 250 осіб;
- середня зарплата — не нижча за середню в регіоні за попередній квартал.
Для того, щоб отримати статус критично важливого підприємства, потрібно подати заявку та необхідні документи до 28 лютого 2025 року.
Оформлення відбуватиметься через застосунок “Дія”. Процедура спрощена — підприємствам більше не потрібно чекати 72 години для подання заявки.
Нагадаємо, воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні подовжили до 9 травня 2025 року. Згідно з новим законодавством, дія бронювань, які були надані до 1 грудня 2024 року, закінчується 28 лютого.
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