В Україні зміняться критерії для підприємств, які можуть бронювати працівників

Заявку та необхідні документи для отримання статусу критично важливого підприємства потрібно подати до 28 лютого 2025 року.

Від 1 березня в Україні зміняться критерії для визначення критично важливих підприємств, які можуть бронювати своїх працівників під час мобілізації.

Про це йдеться в указі президента, опублікованому на офіційному сайті.

Компанія може отримати відповідний статус, якщо відповідає щонайменше трьом із таких вимог:

сплата податків і зборів — не менше 1,5 млн євро за звітний рік;

надходження в іноземній валюті — від 32 млн євро на рік;

стратегічне значення для держави або виконання мобілізаційних завдань;

відсутність заборгованості перед бюджетом;

кількість працівників — не менше 250 осіб;

середня зарплата — не нижча за середню в регіоні за попередній квартал.

Для того, щоб отримати статус критично важливого підприємства, потрібно подати заявку та необхідні документи до 28 лютого 2025 року.

Оформлення відбуватиметься через застосунок “Дія”. Процедура спрощена — підприємствам більше не потрібно чекати 72 години для подання заявки.

Нагадаємо, воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні подовжили до 9 травня 2025 року. Згідно з новим законодавством, дія бронювань, які були надані до 1 грудня 2024 року, закінчується 28 лютого.

Читайте також: