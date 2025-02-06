Бронювали "блатні" підприємства, а не критичну інфраструктуру – гучна заява нардепа

Депутат звернув увагу на проблему, що зараз комунальні підприємства часто не можуть знайти людей, бо їхніх працівників мобілізували.

Комунальні підприємства втратили через мобілізацію велику кількість спеціалістів, тому що вчасно не отримали статусу критично важливих. Водночас є "блатні" компанії, які оперативно подали документи для отримання цього статусу і без проблем його отримали.

Про це народний депутат Сергій Євтушок розповів в ефірі "Новини. Live", коментуючи рішення уряду про бронювання енергетиків, працівників водоканалів і комунальників.

За його словами, таке рішення потрібно було ухвалити набагато раніше.

"Але ж у нас побігли визнавати критичні, вибачте за сленг, "блатні" підприємства. В уряді бігом наштампували цієї броні. А забули за критичну інфраструктуру та почали мобілізувати звідти спеціалістів", – сказав Євтушок.

Депутат звернув увагу на проблему, що зараз комунальні підприємства часто не можуть знайти людей для роботи, бо працівників або мобілізували, або вони ховаються від призову. Йдеться про електриків, спеціалістів з водовідведення, водіїв грейдерів тощо.

Євтушок пояснив, що комунальні мережі в населених пунктах старі, подекуди – ще від 1960-х років, тому часто потребують ремонту. І тепер через мобілізацію працівників нікому відремонтувати водопровід, вивезти сміття чи виконати інші роботи.

"Бувають обставини, коли ти не очікуєш і маєш аварію на електромережах, чи то водовідвідних, чи то будь-яких інших, і ти повинен шукати ресурси й людей. Ресурс – це не тільки фінанси, це і гроші, це і спеціалісти. А коли їх немає, то, звісно, цей процес лише поглиблюється і може призвести до недобрих наслідків", – підсумував Сергій Євтушок.

Нагадаємо, що згідно з новим законодавством, дія бронювань, які були надані до 1 грудня 2024 року, закінчується 28 лютого.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.