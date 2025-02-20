В Украине изменятся критерии для предприятий, которые могут бронировать работников

Заявку и необходимые документы для получения статуса критически важного предприятия следует подать до 28 февраля 2025 года.

С 1 марта в Украине изменятся критерии определения критически важных предприятий, которые могут бронировать своих работников во время мобилизации.

Об этом говорится в указе президента, опубликованном на официальном сайте.

Компания может получить соответствующий статус, если отвечает по меньшей мере трем из следующих требований:

уплата налогов и сборов – не менее 1,5 млн евро за отчетный год;

поступления в иностранной валюте — от 32 млн евро в год;

стратегическое значение для государства или выполнение мобилизационных задач;

отсутствие задолженности перед бюджетом;

количество работников — не менее 250 человек;

средняя зарплата — не ниже средней в регионе предыдущего квартала.

Чтобы получить статус критически важного предприятия, нужно подать заявку и необходимые документы до 28 февраля 2025 года.

Оформление будет происходить через приложение "Дия". Процедура упрощена – предприятиям больше не нужно ждать 72 часа для подачи заявки.

Напомним, военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили до 9 мая 2025 года. Согласно новому законодательству, действие бронирований, предоставленных до 1 декабря 2024 года, заканчивается 28 февраля.

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