В Украине изменятся критерии для предприятий, которые могут бронировать работников

Заявку и необходимые документы для получения статуса критически важного предприятия следует подать до 28 февраля 2025 года.
С 1 марта в Украине изменятся критерии определения критически важных предприятий, которые могут бронировать своих работников во время мобилизации.
Об этом говорится в указе президента, опубликованном на официальном сайте.
Компания может получить соответствующий статус, если отвечает по меньшей мере трем из следующих требований:
- уплата налогов и сборов – не менее 1,5 млн евро за отчетный год;
- поступления в иностранной валюте — от 32 млн евро в год;
- стратегическое значение для государства или выполнение мобилизационных задач;
- отсутствие задолженности перед бюджетом;
- количество работников — не менее 250 человек;
- средняя зарплата — не ниже средней в регионе предыдущего квартала.
Чтобы получить статус критически важного предприятия, нужно подать заявку и необходимые документы до 28 февраля 2025 года.
Оформление будет происходить через приложение "Дия". Процедура упрощена – предприятиям больше не нужно ждать 72 часа для подачи заявки.
Напомним, военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили до 9 мая 2025 года. Согласно новому законодательству, действие бронирований, предоставленных до 1 декабря 2024 года, заканчивается 28 февраля.
Читайте также: