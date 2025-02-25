В Ровно толпа заблокировала бус ТЦК, чтобы "отбить" двух парней (видео)

Ровенский ОТЦК заверил, что его представители действовали в пределах определенных полномочий.

В Ровно – новый скандал во время мобилизационных мероприятий. В Сети появилось видео, как толпа людей заблокировала бус ТЦК.

Соответствующее видео появилось в Сети.

Как передает местный паблик "Ровно 1283" со ссылкой на очевидцев, работники ТЦК якобы задержали парня, у которого были документы об инвалидности.

В Ровно толпа заблокировала машину ТЦК

Что говорят в ТЦК

"Сегодня, в центре Ровно, группа неизвестных граждан заблокировала автомобиль территориального центра комплектования и социальной поддержки, выполнявшего меры оповещения. Этот инцидент является проявлением опасной тенденции, которая может иметь негативные последствия для обороноспособности страны", – отметили в ТЦК.

Ровенский ОТЦК заверил, что его представители действуют в пределах определенных полномочий. Блокировку военного транспорта и препятствование выполнению служебных обязанностей в ТЦК назвали недопустимыми.

Отмечается, что во время инцидента были задержаны два гражданина мобилизационного возраста, которые не имели обновленных военно-учетных документов и находились в розыске за уклонение от мобилизации.

Они находятся в одном из РТЦК Ровенской области для оформления документов на отправку на прохождение базовой общей военной подготовки. По выводам ВВК, оба задержанных пригодны к прохождению службы и не имеют никаких ограничений, отмечает Ровенский ОТЦК.

"Оборона страны является общим делом всех граждан, и в это сложное время важно сохранять единство и действовать в рамках закона. Все обстоятельства инцидента будут тщательно проанализированы, а соответствующие органы дадут правовую оценку действиям участников происшествия", – подытожили в пресс-службе.

Реакция полиции

В полиции сообщили, что по факту столкновения проводят проверку.

По словам правоохранителей, сегодня на одной из улиц города граждане в количестве ориентировочно 20 человек вышли на дорогу и заблокировали военный транспорт.

"В настоящее время установлено, что военнослужащие группы мобильного оповещения сегодня обнаружили двух мужчин мобилизационного возраста, которые не обновили военно-учетные данные и находились в розыске. По заключению ВВК оба мужчины пригодны к прохождению службы и не имеют никаких ограничений", – говорится в сообщении.

После ВВК мужчин доставляли в РТЦК для прохождения военной подготовки. В это время на дороге произошла стычка, поэтому были вызваны работники патрульной полиции. Полицейские отстраняли граждан из проезжей части.

"После того, как микроавтобус с военными и мужчинами покинул место происшествия, конфликт был исчерпан. В полиции относительно указанного происшествия зарегистрировано несколько сообщений: проводится проверка. Сейчас информация об обращении участников инцидента в больницу в полиции отсутствует", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на Львовщине напали и порезали военного ТЦК, сопровождавшего мобилизованного.

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