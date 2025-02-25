РФ использует новый тип беспилотников для ударов по гражданским: детали от полиции

Полиция отмечает, что эти дроны особенно опасны, поскольку их сложно заметить и услышать.

В Сумской области россияне начали использовать новый тип беспилотников для ударов по мирному населению.

Об этом сообщает полиция Сумщины.

По словам правоохранителей, только за последнюю неделю город Сумы пять раз подвергся атакам этих дронов, снаряженных взрывчаткой. В результате ударов погиб один человек, еще трое получили ранения. Взрывы повредили автомобили и жилые дома.

В Сумской области враг применяет новые ударные дроны

Как выглядит это оружие

Серый цвет, похожий на самолетик.

Два крыла расположены "этажёркой".

Электродвигатель сзади, толкающий винт.

Малый размер, малозаметный, тихий в движении.

Имеет боевую часть весом около 3 кг.

Полиция отмечает, что эти дроны особенно опасны, поскольку их сложно заметить и услышать. "Они атакуют не избирательно – просто падают с неба, нанося удар по мирным кварталам", – говорят правоохранители.

Обломки сбитого вражеского дрона

Два таких дрона атаковали Сумы:

Один взорвался, повлек за собой разрушение и травмирование людей.

Другой упал на крышу многоэтажки, но не сдетонировал.

Полиция оперативно эвакуировала жителей, а взрывотехники обезвредили боеприпас и взорвали его в безопасном месте.

Что делать гражданам

Не игнорируйте воздушные тревоги

Будьте внимательны к звукам вокруг – эти дроны тихие, но их можно заметить.

Если вы видите подозрительный объект, сразу сообщайте полицию.

Кроме того, местное издание "Кордон.медиа" сообщило, что сегодня, 25 февраля, второй день подряд российские дроны разбрасывают взрывчатку по приграничной Великой Писаревке на Сумщине.

Ранее руководитель ГУР Кирилл Буданов объяснил, почему сложно уничтожить российские заводы по производству "Шахедов".

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