Астрологический прогноз на 26 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: любой проект, начатый в это время, ждет успех, поэтому нужно, не теряя времени, приступать к работе.
Символ дня: лотос.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: сиреневый, фиолетовый.
Счастливые камни дня: хризопраз, беломорит, белый опал.
За какую часть тела отвечает: глаза.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро, особенно если вовремя принять необходимые меры.
Питание дня: очищать организм от шлаков и токсинов помогут овощи, запеченные и приготовленные на пару, а также травяные чаи и отвары.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: можно сеять семена на рассаду.
Магия и мистика дня: можно – разумеется, при помощи специалистов – работать с чакрами и астральными телами.
Сны дня: сны нынешней ночи рассказывают о будущем, на которые важно обратить внимание.
Табу дня: нельзя ничего уничтожать, ломать и разрушать.
Цитата дня: "Лучше опасаться без меры, чем без меры доверять. От бед спасает только осторожность" (Уильям Шекспир).
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