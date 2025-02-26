Астрологический прогноз на 26 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: любой проект, начатый в это время, ждет успех, поэтому нужно, не теряя времени, приступать к работе.

Символ дня: лотос.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: сиреневый, фиолетовый.

Счастливые камни дня: хризопраз, беломорит, белый опал.

За какую часть тела отвечает: глаза.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро, особенно если вовремя принять необходимые меры.

Питание дня: очищать организм от шлаков и токсинов помогут овощи, запеченные и приготовленные на пару, а также травяные чаи и отвары.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Дачные работы дня: можно сеять семена на рассаду.

Магия и мистика дня: можно – разумеется, при помощи специалистов – работать с чакрами и астральными телами.

Сны дня: сны нынешней ночи рассказывают о будущем, на которые важно обратить внимание.

Табу дня: нельзя ничего уничтожать, ломать и разрушать.

Цитата дня: "Лучше опасаться без меры, чем без меры доверять. От бед спасает только осторожность" (Уильям Шекспир).

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