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Астрологический прогноз на 26 февраля

Астрологический прогноз на 26 февраля

Лотос - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: любой проект, начатый в это время, ждет успех, поэтому нужно, не теряя времени, приступать к работе. 

Символ дня: лотос. 

Стихия дня: Вода. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: сиреневый, фиолетовый. 

Счастливые камни дня: хризопраз, беломорит, белый опал. 

За какую часть тела отвечает: глаза. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро, особенно если вовремя принять необходимые меры.

Питание дня: очищать организм от шлаков и токсинов помогут овощи, запеченные и приготовленные на пару, а также травяные чаи и отвары. 

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки. 

Дачные работы дня: можно сеять семена на рассаду. 

Магия и мистика дня: можно – разумеется, при помощи специалистов – работать с чакрами и астральными телами. 

Сны дня: сны нынешней ночи рассказывают о будущем, на которые важно обратить внимание. 

Табу дня: нельзя ничего уничтожать, ломать и разрушать. 

Цитата дня: "Лучше опасаться без меры, чем без меры доверять. От бед спасает только осторожность" (Уильям Шекспир).

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