Астрологічний прогноз на 26 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: на будь-який проєкт, розпочатий у цей час, чекає успіх, тому потрібно, не гаючи часу, ставати до роботи.

Символ дня: лотос.

Стихія дня: вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: бузковий, фіолетовий.

Щасливі камені дня: хризопраз, біломорит, білий опал.

За яку частину тіла відповідає: очі.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, минають швидко, особливо якщо вчасно вжити необхідних заходів.

Харчування дня: очищати організм від шлаків і токсинів допоможуть овочі, запечені та приготовлені на пару, а також трав'яні чаї та відвари.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи: можна сіяти насіння на розсаду.

Магія та містика дня: можна – зрозуміло, за допомогою фахівців – працювати з чакрами та астральними тілами.

Сни дня: сни ночі розповідають про майбутнє, на яке важливо звернути увагу.

Табу дня: не можна нічого знищувати, ламати та руйнувати.

Цитата дня: «Краще побоюватися без міри, ніж довіряти. Від бід рятує лише обережність» (Вільям Шекспір).



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