Ryanair та Wizz Air змагаються за лідерство в українському авіаринку після війни

Ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке почалося три роки тому, авіакомпанії Ryanair та Wizz Air активно розширювали свої маршрути в країні. Український ринок був одним із найбільш перспективних для бюджетних перевізників, і вони швидко нарощували присутність у країні після пандемії COVID-19. Тепер, коли зростає дипломатичний тиск на пошук шляхів завершення війни, авіакомпанії знову борються за право першими відновити польоти в Україну.

Про це пише Bloomberg.

Хто отримає більший шматок авіаринку України?

Генеральний директор Wizz Air Йожеф Вараді заявив, що компанія планує зайняти 40% українського ринку, використовуючи 50 нових літаків Airbus, які отримає протягом року.

"Україна стане однією з найбільших можливостей для розвитку, і ми готові розгорнути потужності", – зазначив він.

Ryanair та Air Baltic також розглядають плани відновлення польотів одразу після відкриття повітряного простору. Ryanair заявляє, що після зняття обмежень компанія почне продавати квитки, а польоти стартують через шість тижнів після відновлення повітряного сполучення.

Чи зможуть авіакомпанії оперативно відновити польоти?

За даними Goodbody Aviation, у 2019 році Wizz Air контролювала 13% авіаринку України, Ryanair – 7%, тоді як лідером була “Міжнародні авіалінії України” (МАУ), яка мала майже 40% частку.

Проте МАУ, яка припинила більшість операцій через війну, потребуватиме значного часу на відновлення. Тому європейські авіакомпанії можуть захопити більшу частину ринку, швидко розмістивши літаки та екіпажі.

За оцінками аналітика Goodbody Дадлі Шенлі, Wizz Air і Ryanair можуть додати близько 1 мільйона місць у своїх літаках лише за шість місяців після відновлення польотів.

Втім, обидві компанії стикаються з дефіцитом літаків. У Wizz Air є технічні проблеми з двигунами, а Ryanair чекає на поставку нових Boeing.

Якщо війна завершиться, авіакомпанії готові інвестувати в Україну

Wizz Air уже підготувала план розвитку в Україні, згідно з яким вона хоче розмістити 40 нових літаків і відкрити 150 маршрутів протягом трьох років. Компанія очікує, що її річна пропускна здатність збільшиться до 15 мільйонів пасажирів, що відповідає масштабам ринків Польщі та Румунії.

Air Baltic також підтвердила свої наміри повернутися в Україну, перерозподіливши частину своїх літаків із інших напрямків.

Україна готується до відновлення авіасполучення після майже трьох років повного закриття повітряного простору. Одним із ключових викликів стане відновлення роботи систем управління повітряним рухом. За інформацією “Украероруху”, співробітники вже проходять курси підвищення кваліфікації, готуючись до моменту відкриття неба.

Аеропорт “Бориспіль” продовжує підтримувати свою інфраструктуру в робочому стані: персонал отримує заробітну плату, а технічні служби регулярно обслуговують обладнання, зокрема ескалатори та багажні стрічки.

Водночас, після завершення бойових дій очікується, що попит на комерційні та вантажні авіаперевезення буде обмеженим, і галузь потребуватиме часу для відновлення.

"Щодня ми готуємося до можливого початку роботи", — зазначив Сергій Хижняк, директор із комерції та стратегії аеропорту “Бориспіль”. "Ми маємо бути готові".

Нагадаємо, раніше керівництво міжнародного аеропорту "Бориспіль" в Будапешті здійснило переговори з представниками європейського лоукостера Wizz Air про оперативний запуск авіаперевезень після відкриття повітряного простору.