Часткове відкриття повітряного простору: що кажуть в уряді про аеропорт "Бориспіль"

У Міністерство розвитку громад та територій прокоментували можливість відновлення роботи Міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Останнім часом почастішали заяви щодо такої можливості у разі припинення бойових дій. Навіть деякі авіаперевізники заявили, що готові за місяць відновити польоти до "Борисполя", як тільки це дозволить безпекова ситуація.

За словами Сергія Деркача, заступника міністра розвитку громад та територій України, на сьогодні територію України та повітряний простір над нею віднесено до конфліктних зон з високим ступенем ризику безпеці цивільної авіації у зв’язку з наявністю реальних загроз для її діяльності.

"Використання повітряного простору в межах території України заборонено для всіх повітряних суден крім державних повітряних суден України, за виключенням випадків, коли надається відповідний дозвіл Генерального штабу Збройних сил України", – повідомив Сергій Деркач у відповіді на запит ТСН.ua.

А щодо відновлення роботи українських аеропортів і Міжнародного аеропорту "Бориспіль", високопосадовець зазначив наступне:

"Після виконання заходів, які забезпечать прийнятний рівень безпеки польотів цивільної авіації в умовах воєнного стану і в особливий період, розглядатиметься можливість часткового відкриття повітряного простору України, що, в свою чергу, дозволить відновити операційну діяльність українських аеропортів", – зазначив ТСН.ua Сергій Деркач, заступник міністра розвитку громад та територій України.

Нагадаємо, раніше керівництво міжнародного аеропорту "Бориспіль" в Будапешті здійснило переговори з представниками європейського лоукостера Wizz Air про оперативний запуск авіаперевезень після відкриття повітряного простору.

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