Астрологічний прогноз на 25 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: розпочинати втілення в життя нових проєктів небажано – успіху від такої діяльності очікувати не доводиться, зате можна повернутися до вирішення старих проблем, глянувши на них під новим кутом зору.

Символ дня: жезл.

Стихія дня: вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливий колір дня: синій, волошковий.

Щасливе каміння дня: смарагд, адуляр, селеніт.

За яку частину тіла відповідає: ноги, коліна.

Хвороби дня: можливі проблеми з кров'ю, тому небажано її здавати та переливати.

Харчування дня: з раціону потрібно виключити картопля і цитрусові, інші овочі та фрукти – як і будь-якого іншого дня – принесуть організму користь

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи: можна сіяти насіння на розсаду.

Магія та містика дня: в обрядах та ритуалах можна використовувати магічну силу води.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, тому їх не можна ігнорувати.

Табу дня: необхідно побоюватися переохолодження.

Цитата дня: «Не витрачайте свій час на побиття стіни, намагаючись зробити з неї двері» (Коко Шанель).

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