Астрологический прогноз на 25 февраля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: приступать к воплощению в жизнь новых проектов нежелательно – успеха от такой деятельности дать не приходится, зато можно вернуться к решению старых проблем, взглянув на них под новым углом зрения.

Символ дня: Жезл.

Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: синий, васильковый.

Счастливые камни дня: изумруд, адуляр, селенит.

За какую часть тела отвечает: ноги, колени.

Болезни дня: возможны проблемы с кровью, поэтому нежелательно ее сдавать и переливать.

Питание дня: из рациона нужно исключить картофель и цитрусовые, остальные овощи и фрукты – как и в любой другой день – принесут организму пользу

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Дачные работы дня: можно сеять семена на рассаду.

Магия и мистика дня: в обрядах и ритуалах можно использовать магическую силу воды.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому нельзя их игнорировать.

Табу дня: необходимо опасаться переохлаждения.

Цитата дня: «Не тратьте свое время на избиение стены, пытаясь сделать и нее дверь» (Коко Шанель).

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