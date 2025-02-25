Астрологический прогноз на 25 февраля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: приступать к воплощению в жизнь новых проектов нежелательно – успеха от такой деятельности дать не приходится, зато можно вернуться к решению старых проблем, взглянув на них под новым углом зрения.
Символ дня: Жезл.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: синий, васильковый.
Счастливые камни дня: изумруд, адуляр, селенит.
За какую часть тела отвечает: ноги, колени.
Болезни дня: возможны проблемы с кровью, поэтому нежелательно ее сдавать и переливать.
Питание дня: из рациона нужно исключить картофель и цитрусовые, остальные овощи и фрукты – как и в любой другой день – принесут организму пользу
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: можно сеять семена на рассаду.
Магия и мистика дня: в обрядах и ритуалах можно использовать магическую силу воды.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому нельзя их игнорировать.
Табу дня: необходимо опасаться переохлаждения.
Цитата дня: «Не тратьте свое время на избиение стены, пытаясь сделать и нее дверь» (Коко Шанель).
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