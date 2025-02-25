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Астрологический прогноз на 25 февраля

Астрологический прогноз на 25 февраля

Изумруд - счастливый камень дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: приступать к воплощению в жизнь новых проектов нежелательно – успеха от такой деятельности дать не приходится, зато можно вернуться к решению старых проблем, взглянув на них под новым углом зрения. 

Символ дня: Жезл. 

Стихия дня: Огонь. 

Счастливое число дня: 9. 

Счастливый цвет дня: синий, васильковый. 

Счастливые камни дня: изумруд, адуляр, селенит. 

За какую часть тела отвечает: ноги, колени. 

Болезни дня: возможны проблемы с кровью, поэтому нежелательно ее сдавать и переливать. 

Питание дня: из рациона нужно исключить картофель и цитрусовые, остальные овощи и фрукты – как и в любой другой день – принесут организму пользу

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки. 

Дачные работы дня: можно сеять семена на рассаду. 

Магия и мистика дня: в обрядах и ритуалах можно использовать магическую силу воды. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому нельзя их игнорировать. 

Табу дня: необходимо опасаться переохлаждения. 

Цитата дня: «Не тратьте свое время на избиение стены, пытаясь сделать и нее дверь» (Коко Шанель). 

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