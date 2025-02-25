В Сумах ночью раздался взрыв — СМИ

В городе объявлена воздушная тревога.
В ночь на 25 февраля в Сумах раздались взрывы во время воздушной тревоги.
Об этом информирует Общественное.
"В Сумах слышны звуки взрыва", — говорится в сообщении.
Взрыв раздался примерно в 04:07, а через несколько минут местные жители слышали повторный взрыв.
В городе и области объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских беспилотников.
Ранее сообщалось, что враг совершил атаку БпЛА по территории областного центра – города Сумы. В результате атаки один человек погиб.
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 25 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
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