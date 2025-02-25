У Сумах вночі пролунав вибух — ЗМІ

Вночі проти 25 лютого у Сумах пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це інформує Суспільне.

"У Сумах чути звуки вибуху", - йдеться у повідомленні.

Вибух пролунав приблизно о 04:07, а за кілька хвилин місцеві жителі чули повторний вибух.

Наразі в Місті та області оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих безпілотників.

Раніше повідомлялося, що ворог здійснив атаку БпЛА по території обласного центру – міста Суми. Внаслідок атаки одна людина загинула.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 25 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.