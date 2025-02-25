У Сумах вночі пролунав вибух — ЗМІ

У місті оголошена повітряна тривога.
Вночі проти 25 лютого у Сумах пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Про це інформує Суспільне.
"У Сумах чути звуки вибуху", - йдеться у повідомленні.
Вибух пролунав приблизно о 04:07, а за кілька хвилин місцеві жителі чули повторний вибух.
Наразі в Місті та області оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих безпілотників.
Раніше повідомлялося, що ворог здійснив атаку БпЛА по території обласного центру – міста Суми. Внаслідок атаки одна людина загинула.
Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 25 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
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