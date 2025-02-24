Росіяни вдарили по Сумах: що відомо про наслідки (фото)

Повідомляють про загибель та травмування людей.
У понеділок, 24 лютого, ворог здійснив атаку БпЛА по території обласного центру - місту Суми. Внаслідок атаки одна людина загинула.
Про це повідомляє Сумська ОВА.
"Внаслідок атаки одна людина загинула, травмовано - дві, пошкоджено автомобіль", - йдеться у заяві міської влади.
Станом на 18:00 на місці події працюють рятувальники.
В ОВА закликають дотримуватися сигналів повітряних тривог.
Раніше повідомлялося, що у місті Суми 24 лютого прогримів вибух. Згодом стало відомо, що населений пункт атакували ворожі дрони.
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