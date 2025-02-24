Росіяни вдарили по Сумах: що відомо про наслідки (фото)

Повідомляють про загибель та травмування людей.

У понеділок, 24 лютого, ворог здійснив атаку БпЛА по території обласного центру - місту Суми. Внаслідок атаки одна людина загинула.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Внаслідок атаки одна людина загинула, травмовано - дві, пошкоджено автомобіль", - йдеться у заяві міської влади.

Атака БпЛА у Сумах Фото: Сумська ОВА

Станом на 18:00 на місці події працюють рятувальники.

Атака БпЛА у Сумах Фото: Сумська ОВА

В ОВА закликають дотримуватися сигналів повітряних тривог.

Раніше повідомлялося, що у місті Суми 24 лютого прогримів вибух. Згодом стало відомо, що населений пункт атакували ворожі дрони.

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