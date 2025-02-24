Не кава і не чай: які три напої допоможуть швидко схуднути

Ці напої дуже легко приготувати вдома, вони містять мінерали, вітаміни й антиоксиданти, тому будуть надзвичайно корисними для здоров’я.

Щоб позбутися зайвих кілограмів без жодних зусиль, медики рекомендують включити до свого раціону ці три напої, які прекрасно спалюють жирову тканину. Однак, варто пам’ятати, що вони не замінять повноцінного харчування. Розповідаємо, які напої треба пити якомога частіше, щоб швидко позбутися зайвої ваги.

Які напої допомагають розганяти метаболізм і швидко худнути

Жироспалюючий напій з корицею та медом. Мед виводить з організму надлишок води, а в тандемі з корицею, яка пришвидшує обмін речовин, ці продукти працюють над спалення зайвої жирової тканини. Щоб приготувати напій, треба закип’ятити 250 грамів води, додати чайну ложку кориці й дати настоятися напоєві 30 хвилин. Перед вживанням додайте столову ложку меду і пийте за 15 хвилин до вечері чи вранці натщесерце.

Мед виводить з організму надлишок води, а в тандемі з корицею, яка пришвидшує обмін речовин, ці продукти працюють над спалення зайвої жирової тканини. Щоб приготувати напій, треба закип’ятити 250 грамів води, додати чайну ложку кориці й дати настоятися напоєві 30 хвилин. Перед вживанням додайте столову ложку меду і пийте за 15 хвилин до вечері чи вранці натщесерце. Зелені соки та смузі. Тут можна брати різноманітні набори овочів, фруктів та зелені. Напої найкраще готувати з огірків, зелених яблук, м’яти, селери та ківі. Саме вони багаті на антиоксиданти і містять допустиму норму природних цукрів. Такі напої покращуватимуть травлення і розганятимуть метаболізм, завдяки чому зайві кілограми танутимуть кожного дня. А ще ці соки надзвичайно смачні, добре тамують спрагу й легко готуються.

Тут можна брати різноманітні набори овочів, фруктів та зелені. Напої найкраще готувати з огірків, зелених яблук, м’яти, селери та ківі. Саме вони багаті на антиоксиданти і містять допустиму норму природних цукрів. Такі напої покращуватимуть травлення і розганятимуть метаболізм, завдяки чому зайві кілограми танутимуть кожного дня. А ще ці соки надзвичайно смачні, добре тамують спрагу й легко готуються. Буряковий сік. Так, сік червоного буряка має специфічний смак, але його користь для фігури перекриває цей нюанс. Напій покращує кровообіг, підвищує ефективність тренувань та витривалість. Також сік червоного буряка спалює зайві жирові відкладення на животі та стегнах і нівелює запальні процеси в організмі.

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