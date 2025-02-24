Ісландія подвоїть військову допомогу Україні: на які проєкти підуть кошти

Премʼєр-міністерка Ісландії Кріструн Фростадоттір повідомила, про які саме інвестиції йдеться.

Ісландія подвоїть військову допомогу Україні 2025 року, зокрема, йдеться про інвестиції за "данською моделлю" у проєкти з розмінування та комплектування бригад.

Про це заявила премʼєр-міністерка Ісландії Кріструн Фростадоттір під час спільного засідання саміту "Підтримуй Україну" за участю президента Володимира Зеленського та високих іноземних гостей в Києві 24 лютого.

“Дуже важливо продемонструвати нашу підтримку. Ми – країна, що не має збройних сил, але в нас є достаток, тому що в нас є безпека. Ми чудово розуміємо, що безпека Європи надзвичайно важлива. Саме тому ми подвоюємо нашу військову допомогу України”, – сказала Фростадоттір.

Ісландія планує спрямувати кошти на інвестиційну ініціативу Данії на проєкти розмінування разом із Литвою та допомагати із комплектуванням українських бригад.

Нагадаємо, "данська модель" передбачає те, що країни ЄС можуть фінансувати контракти з українськими виробниками на виробництво озброєння для ЗСУ. Україна формує замовлення, обирає компанії та необхідні види зброї, а європейські країни зі свого боку проводять незалежний аудит виробників.

Як стало відомо, війна в Україні може закінчитися вже 2025 року. Про це сказав український президент під час засідання саміту "Підтримуй Україну" 24 лютого.

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