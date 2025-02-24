Рада провалила постанову про демократію в Україні та підтримку Зеленського

Сьогодні, 24 лютого, народні депутати не підтримали постанову про подовження повноважень президента Володимира Зеленського.

Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Верховна Рада не змогла ухвалити постанову про підтримку демократії в Україні.

Зазначається, що рішення не було підтримане достатньою кількістю депутатів — лише 218 голосів.

У постанові №13038 парламент України закликає до надання військової, фінансової, гуманітарної допомоги Україні, посилення санкційного тиску на Росію, посилення спільних зусиль для повернення військовополонених, депортованих цивільних і дітей з Росії та до підтримки вступу України до ЄС і НАТО.

Водночас у постанові №13039 "Про підтримку демократії в Україні в умовах агресії Російської Федерації" парламентарі вказували на необхідність дотримання передбаченого законами України принципу інституційної безперервності влади, насамперед в умовах дії правового режиму воєнного стану, та наголошувалось, що президент України Володимир Зеленський повинен виконувати свої повноваження до вступу на посаду нового президента України.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що проведення виборчого процесу досі залишається неможливим як через законодавство, так і через велику кількість питань та викликів щодо гарантування безпеки та демократичності цього процесу.

Зеленський вважає, що ця нова хвиля розмов про вибори може бути небезпечною і може стати тиском на Україну.

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