Стармер зробив заяву про вибори в Україні

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер сказав президенту України Володимиру Зеленському, що було цілком розумно призупинити вибори під час війни.

Про це повідомила пресслужба британського уряду.

Стармер увечері 19 лютого провів телефонну розмову з Зеленським і наголосив на необхідності спільної роботи всіх.

"Прем’єр-міністр висловив підтримку президенту Зеленському як демократично обраному лідеру України та сказав, що було цілком розумно призупинити вибори під час війни, як це зробила Велика Британія під час Другої світової війни", – йдеться у повідомленні.

Стармер висловив підтримку зусиль під проводом США щодо встановлення тривалого миру в Україні, який би стримав Росію від будь-якої майбутньої агресії.

Нагадаємо, 19 лютого президент США Дональд Трамп назвав Зеленського "диктатором", оскільки в Україні через війну не відбулися вибори. На ці слова бурхливо відреагували інші світові політики.